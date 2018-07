Incendies près d'Athènes : le bilan monte à 79 morts

Ce bilan n'est pas définitif, une centaine de pompiers poursuivant les recherches de victimes éventuelles dans la zone balnéaire de la côte est de l'Attique, noyée sous les flammes lundi soir, a-t-elle précisé.

C'est dans la station balnéaire de Mati, à une quarantaine de km à l'est d'Athènes, que ces 26 personnes carbonisées ont été retrouvées enlacées par groupes, «dans une dernière tentative pour se protéger», a raconté un sauveteur, Vassilis Andriopoulos.

Les récits des responsables et des résidents décrivent un déluge de flammes qui s'est abattu lundi après-midi sur la côte orientale de la capitale, piégeant les victimes chez elles, dans leurs voitures ou à quelques mètres des plages qu'ils tentaient de rejoindre.

A Mati, la violence des vents, avec des pointes à plus de 100 km/h, a «provoqué une progression foudroyante du feu dans le tissu urbain», a expliqué la porte-parole des pompiers, Stavroula Maliri.

«Mati n'existe plus», a lancé le maire du port proche de Rafina, Evangélos Bournous, recensant «plus de mille bâtiments et 300 voitures» endommagées, dont les carcasses fumaient toujours dans une âcre odeur de brûlé.

Dès lundi après-midi, M. Bournous avait prédit un bilan tragique, alors que les pompiers apparaissaient débordés.

Mercredi, le dernier bilan des pompiers faisait été d'au moins 79 morts et 187 blessés. Ces incendies sont ainsi les plus meurtriers depuis ceux ayant tué 77 personnes en 2007.

Les rescapés ont passé des heures d'angoisse noyés sous des nuages de cendre au bord de l'eau, dans l'attente des secours.

Quelque 715 personnes ont été évacuées par la mer jusqu’à Rafina, dans la balieue d'Athènes, a précisé le gouvernement. Les autorités s'employaient mardi à reloger dans des hôtels les victimes se retrouvant sans logis.

Au moins cinq personnes ont également péri en mer, où des recherches de poursuivaient. L'identification des victimes ne faisait que commencer, dans cette zone également fréquentée par des touristes étrangers.

Le feu ne progressait plus dans le secteur dans la matinée, mais les pompiers restaient mobilisés pour prévenir tout nouvel embrasement.

Un front avançait par contre toujours à Kineta, à une cinquantaine de km à l'ouest de la capitale, où un premier incendie avait éclaté lundi matin, là aussi dans une zone de pinèdes parsemée de résidences secondaires.

Dans l'immédiat, aucune victime n'y était signalée, mais nombre de voitures et maisons sont parties en fumée.

Dès le lever du jour, les avions et hélicoptères de pompiers ont repris leurs opérations, interrompues par la nuit, tandis que deux canadairs espagnols et 60 pompiers chypriotes étaient attendus en renfort après l'activation par Athènes du mécanisme européen de protection civile.

Le pays s'est aussi vu offrir de l'aide par la France, Israël, la Bulgarie et la Turquie, tandis que les messages de condoléances affluaient de l'étranger.

«La Commission européenne n'épargnera pas ses efforts pour aider la Grèce» a tweeté son président Jean-Claude Juncker.

I just spoke to the President of the Hellenic Republic P. Pavlopoulos and Prime Minister @tsipras_eu. I am deeply saddened for the loss of so many lives in this horrible tragedy. The @EU_Commission will spare no effort to help Greece and the Greek people.

— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 24 juillet 2018