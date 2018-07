Egypte : un zoo peint un âne pour le faire passer pour un zèbre

Le 21 juillet, Mahmoud A. Sarhani, un étudiant égyptien, a pris une photo avec un zèbre pour le moins étrange. Il s'agissait en fait d'un âne peint.

Le jeune homme a raconté s'être aperçu que les oreilles de l'animal étaient pointues, contrairement à celles des zèbres qui sont arrondies et plus courtes. De plus, sa crinière était plus volumineuse.

L'étudiant en a a lors déduit que l'animal était en fait un âne peint. La peinture avait d'ailleurs coulé par endroits à cause de la chaleur. Il s'est alors empressé de partager une photo de lui avec le supposé zèbre sur Facebook.

Le directeur du zoo, contacté par une radio locale, a assuré que les deux zèbres du zoo étaient des vrais. Cependant, pour les vétérinaires interrogés, l'animal sur la photo est bel et bien un âne.

(Photo : Mahmoud A.Sarhani/Facebook)