La doyenne de l'humanité est décédée à l'âge de 117 ans

Jusqu'aux derniers instants de sa longue vie, la Japonaise de 117 ans, née à Wakayama, dans la région du Kansai au Japon, n'a jamais perdu son éternel sourire.

Très attristée, sa famille s'est confiée au Guiness World Records : «Elle était patiente, gentille, bavarde et illuminait la journée des personnes qu'elle rencontrait».

Celle qu'ils surnommaient «La Déesse» était à la fois la femme et la personne la plus âgée du monde.

We can confirm a 117-year-old woman who died on Sunday 22 July was the oldest living person https://t.co/C2Al9jQwXK pic.twitter.com/eqKu824ai2

— GuinnessWorldRecords (@GWR) 27 juillet 2018