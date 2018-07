Une orque nage pendant des jours avec le corps sans vie de son nouveau-né

Appelée «J35», l'orque âgée d'une vingtaine d'années refusait, selon les chercheurs, d'abandonner sa progéniture. «Nous savons que cela peut arriver, mais cette fois, l'orque semble se balader comme pour prouver qu'elle ne laisse pas tomber», a déclaré au «New York Times» Ken Balcomb, spécialiste des animaux marins.

En effet, c'est sur 240 kilomètres, le long des îles San Juan et Vancouver, que l'orque a transporté le cadavre de son bébé, mort quelques minutes seulement après sa naissance. «Je pense qu'elle est tout simplement en deuil», a-t-il ajouté.

Un témoin résidant à San Juan a confié au quotidien américain avoir repéré un groupe de cinq ou six orques regroupées autour de la dépouille d'un nouveau-né, formant un cercle resserré pendant près de deux heures.

Considérées par les spécialistes comme une espèce en voie de disparition, les orques sont actuellement grandement menacées et inquiètent les défenseurs des animaux. Jay Inslee, le gouverneur de Washington, a appelé sur son compte Twitter à protéger «ces animaux iconiques et magnifiques avant qu'ils ne disparaissent complètement».

The loss of a newborn orca calf from our endangered southern resident killer whale population underscores what’s at stake as we work to protect these iconic, beautiful animals from vanishing completely. https://t.co/vCe6T5k35A https://t.co/GxSDPRFGpL

— Governor Jay Inslee (@GovInslee) 25 juillet 2018