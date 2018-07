Une fillette de 7 ans fait changer un panneau de signalisation sexiste

La petite fille, qui avait repéré le panneau alors que son père la conduisait en voiture chez ses grands-parents, souligne en effet, dans sa missive, que des femmes pouvaient également travailler sur les installations électriques sur le bord des routes, et qu'un terme plus neutre, comme «personnel de lignes», serait plus approprié. «Certaines filles peuvent vouloir devenir monteuses de lignes», explique-t-elle.

So proud of my 7yo. She recently wrote to the NZTA CE asking that they replace the 'Lineman' sign with something more "correct and fair" bc "women can be line-workers too". The CE agreed and now NZTA is developing a new Line Crew sign. High 5s all round! pic.twitter.com/lam5tciZ2u

— Caitlin Carew (@greeniecaitlin) 30 juillet 2018