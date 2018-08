Philippines : 5 millions d’euros de voitures de luxe détruites au bulldozer

68 coupés, cabriolets, berlines et motos de luxes, garés en ligne, puis broyés sous le poids des bulldozers et tractopelles. Ces Lamborghini, Mercedes-Benz et Porsche font partie de 800 véhicules saisis car importés illégalement dans la province de Cagayan, rapporte CNN, une région à l'extrême-nord de l'archipel qui fait face à l'Asie du sud-est.

Pres. Duterte witnesses the condemnation and public destruction of contraband luxury vehicles and motorbikes at Port Irene in Sta. Ana, Cagayan on July 30, 2018. #TatakNgPagbabago pic.twitter.com/QIDv4Eh2q0

— Presidential Comm (@pcoogov) 31 juillet 2018