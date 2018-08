Ils remportent 65 millions d'euros à l'Euro Millions malgré un ticket déchiré

La belle histoire aurait pu tourner à la catastrophe. Un couple de retraités écossais résidant à Aberdeenshire, Fred et Lesley Higgins, a remporté 65 millions d'euros à l'Euro Millions, ce malgré le fait que le ticket gagnant a été déchiré et jeté à la poubelle.

Fred Higgins s'est rendu au magasin où il avait acheté son ticket pour vérifier s'il avait gagné quelque chose, et acheter de nouveaux tickets pour la semaine suivante. « J'ai donné le ticket et le jeune homme l'a mis dans la machine, me disant qu'il n'était pas gagnant, a-t-il raconté à la BBC. Il a déchiré le ticket en deux et l'a jeté à la poubelle, comme ils le font d'habitude pour les tickets perdants. Mais la machine a alors produit une note qui disait que je devais garder mon ticket et appeller Camelot (l'équivalent britannique de la Française des Jeux, ndlr).», a expliqué le retraité.

Le vendeur a alors imméditament récupéré le ticket dans la poubelle et me l'a donné, sans réaliser qu'il s'agissait au fait d'un ticket gagnant.

Une fois de retour à la maison, Fred Higgins s'est connecté au site de la loterie nationale, et a vérifié les numéros, encore lisibles. Après s'être rendu compte qu'ils correspondaient tous, il est allé réveiller sa femme, en train de faire une sieste. « Quand Lesley s'est réveillée, j'ai expliqué que nous avions un ticket gagnant et lui ai raconté ce qu'il s'était passé. Je lui ai demandé de vérifier et elle a d'abord mal lu, pensant que nous avions gagné 6,5 millions et pas 65. »

D'importantes vérifications

Le retraité a alors appelé la loterie nationale, lui expliquant toute l'histoire. Le ticket ayant été déchiré, une équipe s'est rendue sur place pour retracer le fil des évènements, afin de s'assurer qu'il n'y avait pas eu de triche. Ils ont même visionné les images de la caméra de vidéosurveillance.

Pendant toute la durée des vérifications, Lesley Higgins a conservé le ticket gagnant dans une enveloppe dissimulée au domicile du couple, sur laquelle elle avait écrit en rouge : « les problèmes d'argent, c'est terminé !».

Marié depuis 35 ans, le couple a déja effectué son premier achat depuis que les gains ont été versés, une Audi cabriolet. Mais il songe désormais à acheter une propriété en France, voire dans les Barbades. Amateur de Whisky, Fred Higgins envisage également d'agrandir sa collection de bouteilles de qualité.