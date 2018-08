Donald Trump Jr. compare le parti démocrate au parti Nazi

Il a tenu ces propos controversés à l'occasion de la diffusion du dernier film du réalisateur conservateur Dinesh D'Souza. «J'ai entendu la gauche parler de toutes ces choses, du fascisme, du nazisme à droite», a déclaré Trump Jr. au micro du média conservateur, One America.

«Vous voyez le programme nazi au début des années 1930 et ce qui a été mis dedans... quand vous regardez par rapport au programme du comité national démocrate (DNC) d'aujourd'hui, vous vous dites que ces deux choses sont terriblement similaires, à un point où c'en est effrayant», a précisé le fils de Donald Trump.

Le monde universitaire influlencé par la gauche

Donald Trump Jr. s'en est pris par la suite au monde universitaire - trop influencé par la gauche, selon lui. Il a ainsi déconseillé de se fier aux choses apprises «dans une classe d'histoire», estimant que la discipline telle qu'elle était enseignée était biaisée et partiale.

Le fils du président a tweeté jeudi pour se défendre face aux critiques dans un message accompagné par une vidéo promotionnelle du nouveau film du conservateur controversé D'Souza qui défend la même thèse : «Donc, la gauche passe les trois dernières années à traiter à tort toute ma famille de NAZIS, mais à la seconde où je souligne les similitudes entre le programme économique des national-socialistes et celui du parti démocrate, ils crient à un meurtre sanglant. Voici ce dont je parlais.»

So the left spends the last 3 years falsely calling my entire family NAZI’s, but the second I point out the similarities between the economic platform of the National Socialists and the Democrat Party, they scream bloody murder. Here’s what I was referring to. #facts pic.twitter.com/kTmwG1NDO8

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 2 août 2018