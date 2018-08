Japon : les employés incités à prendre leur lundi matin

Les Japonais travaillent trop. A tel point que le gouvernement tente de convaincre les entreprises de mieux prendre en compte l'équilibre entre vies privées et professionnelles de leurs employés. Il souhaite ainsi que leur soient accordés une demi journée de repos le lundi matin, une fois par mois.

Le ministère de l'economie, du commerce et de l'industrie souhaite ainsi mettre en place ce qu'il appelle les « lundi brillants ». Une idée similiaire au « vendredi premium », que les entreprises ont été incitées à adopter, et qui consiste à laisser les employés partir plus tôt le vendredi afin qu'ils puissent rejoindre leurs familles. Et par la même occasion consommer davantage.

Le ministère a donné l'exemple lundi dernier, en autorisant près du tiers de ses employés à arriver à l'heure du déjeuner. Une expérience positivie, puisque la mesure n'a pas eu d'impact négatif sur le travail du ministère, selon ses responsables.

L'impact des initatives du gouvernement pourrait toutefois être limité. Seuls 11,2% des employés sont partis plus tôt le vendredi suite à l'introduction des « vendredi premium », et nombre d'entreprises se sont plaintes du fait qu'il y avait trop de travail pour accorder de tels avantages à leurs employés.

L'objectif du gouvernement est toutefois de faire évoluer les mentalités, dans un pays ou la surcharge de travail aboutit parfois à des drames. En 2015, une jeune femme travaillant dans une agence de publicité avait mis fin à ses jours après avoir fait près de 100 heures supplémentaires lors des mois qui ont précédé son geste.