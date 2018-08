Russie : il meurt en glissant sur la brosse des WC

La mort peut frapper n'importe quand et n'importe où. C'est ce dont aurait dû se souvenir cet homme de 60 ans tué par une brosse de toilettes.

D'après le journal russe Mosovsky Komsomolets, la victime qui se trouvait près de Moscou, à Istra, en Russie, aurait glissé alors qu'elle se trouvait dans les WC. Dans sa chute, la tige de la brosse des toilettes l'aurait poignardée, au-dessus de l'oeil droit, relaie le journal britannique Metro.

Après avoir administré au vieillard des antibiotiques puissants et l'avoir envoyé faire une IRM et un scanner, les médecins ont constaté que le manche de l'objet coincé dans le crâne lui avait brisé un os. Ils ont alors décidé d'extraire le corps étranger, craignant que sa présence ne cause des sequelles neurologiques.

Pour procéder à l'extraction du manche et à la réparation de l'os, ils ont opéré le vieil homme. Mais au lieu de se réveiller, ce dernier est resté dans le coma. Il est décédé quelques jours après l'intervention.