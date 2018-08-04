Elle fait croire à sa fille qu'elle a un cancer et l'affame

Une adolescente russe âgée de 14 ans est décédée de malnutrition. Sa mère est accusée de lui avoir fait croire qu'elle était diabétique et atteinte d'un cancer, dont elle ne pourrait guérir qu'en s'affamant.
L'histoire que relatent nos confrères du Daily Mail fait froid dans le dos.
La jeune fille de 14 ans, prénommée Viktoria, était totalement sous l'influence de sa mère. Elle aurait cessé de s'alimenter pour tenter de guérir de ces deux maladies inventées de toutes pièces. A la fin de sa vie, elle ne pesait plus que trente kilos.
L'une de ses anciennes camarades rapporte d'inquiétants discours prononcés par la mère de Viktoria : «Elle nous disait qu’il suffisait de manger une à deux fois par semaine pour être en bonne santé.» De son côté, une voisine de la famille témoigne de l'attitude déconcertante de sa mère lors des funérailles. Si les amis de l'adolescente et leurs proches étaient visiblement bouleversés et en pleurs, la mère de Viktoria serait restée impassible.
Ülkeyi ayağa kaldırdı! Kanser hastası dediği kızı açlıktan öldü! Rus anne Oksana Demiyanova (37), 14 yaşındaki kızı Viktoria'yı aç bırakarak, ölümüne sebep olduğu iddiasıyla cinayetten yargılanacak. Küçük kızın sınıf arkadaşları, sürekli zayıflayan Viktoria'nın hasta olduğunu; diğer tanıklar ise talihsiz kızın haftada yalnızca iki kez beslendiğini iddia etti. İddialara göre; küçük Viktoria'nın aşırı zayıfladığını fark edenlere yalan söyleyen anne Demiyanova, kızının ağır bir kanser türüne yakalandığını ayrıca diyabetinin olduğunu söylüyordu. 28,5 KİLOYA DÜŞTÜ Ancak 28,5 kiloya düşen küçük kız herhangi bir hastalıktan ziyade yetersiz beslenmeden dolayı acı çekiyordu.Gözlaltında olan Demiyanova, bir gün önce hayatını kaybeden kızını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanacak. Ufak kızın çok ciddi bir şekilde kilo kaybettiğini gören öğretmenler, anneyi uyarsa da bu durum anne Oksana'nın umrunda olmadı. Öğretmenler de anneyi uyarmanın dışında başka bir şey yapmadı. Küçük kızın sınıf arkadaşları, sürekli zayıflayan Viktoria'nın hasta olduğunu; diğer tanıklar ise talihsiz kızın haftada yalnızca iki kez beslendiğini iddia etti. 'ZOR HAREKET EDİYORDU' Viktoria’nın sınıf arkadaşlarından birinin annesi Nadezhda Romashova şunları söyledi: “Mayıs ayında Viktoria'nın çok kilo verdiğini ve zor hareket ettiğini gördük. Sınav stresinden kaynaklandığını düşündük" açıklamasında bulundu. Başka bir ebeveyn Anna Vechtomova ise, “Oksana'nın Viktoria'yı haftada sadece iki kez beslediğini biliyoruz" dedi. İddiaları yalanlayan Demiyanova, şunları söyledi: "Hakkımda yazılanlar doğru değil. Ben kızımı çok seviyordum." Bölgesel çocuk ombudsmanı Svetlana Denisova, “Komşuların ilgisizliği pek çok soruyu gündeme getiriyor. Çocuk yemek yemek istiyordu ama bu durum polise bildirilmedi. Kızın öğretmenleri tarafından da cevaplanması gereken sorular var" açıklamasında bulundu. #açlık#şiddet#kötühaber#sağlık#ilgisizlik#vicdan#anne#çocuk
Interrogée par la police sur les raisons qui l'ont poussée à faire croire à son enfant qu'elle était malade, cette dernière nie avoir contraint sa fille à s'affamer. Elle assure l'avoir simplement incitée à maigrir suite à des réflexions sur son poids subies au sein de son école. «Ensuite c’est Viktoria qui ne voulait plus manger. Je la persuadais de manger mais elle ne m’écoutait pas», a-t-elle précisé. Ces justifications n'ont toutefois pas convaincu les forces de l'ordre, et elle est aujourd’hui accusée d’infanticide.