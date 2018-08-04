Elle fait croire à sa fille qu'elle a un cancer et l'affame

Une adolescente russe âgée de 14 ans est décédée de malnutrition. Sa mère est accusée de lui avoir fait croire qu'elle était diabétique et atteinte d'un cancer, dont elle ne pourrait guérir qu'en s'affamant.

L'histoire que relatent nos confrères du Daily Mail fait froid dans le dos.

La jeune fille de 14 ans, prénommée Viktoria, était totalement sous l'influence de sa mère. Elle aurait cessé de s'alimenter pour tenter de guérir de ces deux maladies inventées de toutes pièces. A la fin de sa vie, elle ne pesait plus que trente kilos.

L'une de ses anciennes camarades rapporte d'inquiétants discours prononcés par la mère de Viktoria : «Elle nous disait qu’il suffisait de manger une à deux fois par semaine pour être en bonne santé.» De son côté, une voisine de la famille témoigne de l'attitude déconcertante de sa mère lors des funérailles. Si les amis de l'adolescente et leurs proches étaient visiblement bouleversés et en pleurs, la mère de Viktoria serait restée impassible.

Interrogée par la police sur les raisons qui l'ont poussée à faire croire à son enfant qu'elle était malade, cette dernière nie avoir contraint sa fille à s'affamer. Elle assure l'avoir simplement incitée à maigrir suite à des réflexions sur son poids subies au sein de son école. «Ensuite c’est Viktoria qui ne voulait plus manger. Je la persuadais de manger mais elle ne m’écoutait pas», a-t-elle précisé. Ces justifications n'ont toutefois pas convaincu les forces de l'ordre, et elle est aujourd’hui accusée d’infanticide.