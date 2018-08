Sur Google Maps, la Terre est désormais ronde

Avant cette mise à jour, il fallait prendre beaucoup de recul sur l'outil de navigation pour voir la planète bleue dans toute sa rondeur. Il suffit maintenant de quelques clics (sur la version Web, pour l'instant) pour la voir telle qu'elle est dans l'espace.

La projection qu'utilisait Google Maps, jusqu'à il y a peu, était celle de Mercator (du nom du mathématicien qui en est à l'origine, Gerardus Mercator). Elle avait la particularité de conserver la forme des angles, dont ceux des rues, mais avait un défaut majeur : elle étirait et déformait les pays proches des deux pôles.

A cause de la distorsion, le Groenland semblait ainsi être aussi grand que l'Afrique, alors que ce dernier est 15 fois plus grand que le pays du royaume de Danemark. Grâce à ce changement, la dimension des pays et continents est désormais plus fidèle à la réalité.

With 3D Globe Mode on Google Maps desktop, Greenland's projection is no longer the size of Africa.





Just zoom all the way out at https://t.co/mIZTya01K3 pic.twitter.com/CIkkS7It8d

— Google Maps (@googlemaps) 2 août 2018