Après les propos injurieux de son mari, Melania Trump apporte son soutien à LeBron James

C'est par la voix de sa porte-parole, Stephanie Grisham, que la «first lady» a contredit son président de mari : «Il semble que LeBron James œuvre pour faire de grandes choses pour la prochaine génération et, comme toujours, la Première dame encourage tout le monde à échanger ouvertement sur les problèmes auxquels les enfants sont confrontés».

«Comme vous le savez, Madame Trump a parcouru le pays et le monde entier pour parler aux enfants de leur bien-être, de leur mode de vie sain et de l'importance d'un comportement responsable en ligne, avec son projet Be Best», a-t-elle précisé.

La porte-parole s'est exprimée une heure seulement après la publication du tweet de Donald Trump, qui insinuait que LeBron James était stupide.

«LeBron James a été interviewé par l'homme le plus stupide de la télévision, [le présentateur de CNN] Don Lemon. Il a réussi à faire apparaître Lebron comme quelqu'un d'intelligent, ce qui n'est pas facile à faire.»

Lebron James was just interviewed by the dumbest man on television, Don Lemon. He made Lebron look smart, which isn’t easy to do. I like Mike!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 août 2018