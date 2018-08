Le nouveau Winnie l'ourson de Disney interdit en Chine

Motif ? Si aucune déclaration officielle n'est venue justifier cette interdiction, certains analystes misent simplement sur les quotas de blockbusters étrangers à respecter dans l'Empire du milieu.

Une règle qui ne concerne que les superproductions étrangères et qui est instaurée depuis 1994.

Mais, d'autres observateurs y voient une raison nettement plus politique. Il s'agirait, d'après eux, d'une répression de la part du pouvoir.

Comme le rappelle The Hollywood reporter, le personnage de Winnie l'ourson est employé depuis 2013 sur les réseaux sociaux chinois comme alter-ego parodique du président Xi Jinping.

Winnie the Pooh gets banned from Chinese social media for looking too much like Xi Jinping https://t.co/5L4DTTPexa pic.twitter.com/KKbcAaZYzJ

— Shanghaiist.com (@shanghaiist) 17 juillet 2017