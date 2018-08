Séisme à Lombok : au moins 4 Français blessés

Au moins quatre Français ont été blessés dans le séisme qui a touché la région de Lombok, en Indonésie, et a fait au moins 98 morts, a indiqué lundi le ministère français des Affaires étrangères.

Dans un communiqué, le quai d'Orsay précise que les quatre ressortissants français blessés «sont suivis par notre ambassade». A Paris, le centre de crise du ministère a été ouvert.

«Notre ambassade à Djakarta est en contact permanent avec les autorités locales qui procèdent au sauvetage et aux évacuations de ressortissants étrangers et des touristes. Des agents consulaires ont été dépêchés à l'aéroport de Lombok pour prêter assistance aux ressortissants français», ajoute le communiqué.

Ouverture d'UNE cellule de crise

«Il est demandé à nos compatriotes qui se trouveraient à Lombok et dans les îles Gili de strictement respecter les consignes et recommandations des autorités locales en matière de mise en protection et pour les départs des îles», poursuit le quai d'Orsay.

«En cas d'urgence avérée, l'ambassade de France à Djakarta peut être contactée par nos compatriotes au 021 2355 7677 depuis l'Indonésie», précise le communiqué. Le numéro de la cellule de crise du quai d'Orsay est le 01.43.17.51.00.

#Indonésie #Lombok





En cas d'urgence, les ressortissants français sur place peuvent contacter notre ambassade @FranceJakartaFR au +62 21 2355 7677





Si vous n'êtes pas sur place, vous pouvez contacter notre Centre de crise et de soutien @CdCMAE au +33 1 43 17 51 00 pic.twitter.com/2pL5X9qL8i — Conseils Voyageurs (@ConseilsVoyages) 6 août 2018

Le séisme, d'une magnitude 6,9 survenu dimanche soir, a endommagé des milliers de bâtiments et fait, selon un bilan encore provisoire, au moins 98 tués et plus de 200 blessés. Il est survenu après un premier tremblement de terre la semaine dernière dans la même région qui avait fait 17 morts.