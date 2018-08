Un manège utilisant des poneys fait polémique en Belgique

Des internautes ont dénoncé sur les réseaux sociaux, vidéo à l'appui, un carrousel où de vrais poneys remplacent les chevaux de bois.

Sept poneys attachés autour d'un manège, tournant en rond les uns derrières les autres. La scène se tient à la fête foraine de Bruxelles, selon l'auteur de la vidéo. Postée samedi sur Twitter, elle a été partagée plus de 37 000 fois sur les réseaux sociaux, suscitant les commentaires des internautes scandalisés et des défenseurs des animaux.

Salut tout le monde, j’ai vu cette « attraction » à la fête foraine de Bruxelles et je voulais savoir si c’était légal? Des poneys attachés toute la journée qui font rien d’autre que marcher en rond?? Partagez pour avoir les opinions de chacun svp, je trouve ça vraiment honteux pic.twitter.com/m8J3OAcHGU — tchikito (@Aziadonis) 4 août 2018

Interpellé par le flot de réactions indignées, la fondation «30 millions d'amis» a d'ailleurs apostrophé sur le réseau social la mairie de Bruxelles et l'association belge de défense des animaux, GAIA,pour mettre fin à ce type d'attractions.

.@VilleBruxelles, capitale européenne, comment pouvez-vous cautionner cette maltraitance en autorisant cette attraction ou en fermant les yeux ?! Quant à vous touristes, il est de votre responsabilité de ne pas y contribuer : pas de demande = pas d’offre ! #TourismeResponsable https://t.co/VUeAMTWkBm — 30 Millions d'Amis (@30millionsdamis) 5 août 2018

La ville de Bruxelles a rapidement rappelé sur son compte Twitter que le parlement bruxellois, sensible au bien-être animal, avait voté en décembre dernier l'interdiction de cette coutume, présente depuis des décénnies sur les foires et fêtes foraines. L'arrêté doit être effectif à partir du 1er janvier 2019 dans la région de Burxelles et le 1er janvier 2023 dans toute la Wallonie.