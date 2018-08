Ils s’échappent de leur maison de retraite et se retrouvent dans un festival de metal

Deux Allemands se sont retrouvés vendredi dans un festival de heavy metal après s'être échappés de leur maison de retraite. Tout a commencé quand l’établissement s’est rendu compte de l’absence des deux individus et a donc alerté la police.

Les forces de l’ordre n'ont repéré les deux hommes que vers trois heures du matin au Wacken Open Air, l'un des plus grands festival de heavy metal du monde. Merle Neufeld, le porte-parole de la police locale, a expliqué à DW.com que les deux compagnons étaient « désorientés et étourdis » quand on les a retrouvés.

Les deux Allemands ont aimé le festival

D’après le porte-parole de la police, les deux personnes âgées ont « aimé le festival de metal ». A tel point que les deux Allemands étaient réticents à l’idée de quitter l'événement. Ils ont finalement été escortés vers leur maison de retraite par la police en taxi, accompagnés d’une voiture de patrouille.