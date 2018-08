Joakim Noah se déshabille en pleine rue à Santa Monica

Le basketteur, ancien meilleur défenseur de la NBA (en 2014), sortait tout juste d’une boutique française vintage. Il a donc tout naturellement voulu se vêtir avec les articles qu'il venait d'acheter.

Pour cela, rien de plus simple, Joakim Noah a tout bonnement décidé de se changer en pleine rue, en tentant à moitié de se cacher derrière sa voiture. Le fils de Yannick Noah a bien entendu rapidement été repéré, et des passants l’ont alors pris en photo dans cette drôle de posture. Une mésaventure qu’il a visiblement pris avec le sourire.

Ces derniers mois, Joakim Noah brille plus hors des parquets que dans son sport de prédilection. Mis à l’écart par sa franchise des New York Knicks, il s’est notamment illustré il y a quelques jours en prenant la tête d'une marche silencieuse en faveur de la paix dans les rues de Chicago, ville à laquelle il est très attaché et où il a fait ses débuts en NBA.

Busy day of community service for Bulls and ex-Bulls. Joakim Noah is helping lead a Peace March with his ⁦@NoahsArcFdn⁩ on Chicago’s West Side. pic.twitter.com/6X30wsyUUL

— K.C. Johnson (@KCJHoop) 2 août 2018