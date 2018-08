Japon : Tepco suspend la vente de souvenirs de la centrale de Fukushima

Depuis le 1er août, Tokyo Electric Power (Tepco) commercialisait ces «objets souvenirs» dans une supérette du site, au prix de 300 yens (2,30 euros) les trois pochettes. La compagnie avait lancé cette initiative pour répondre à la demande de travailleurs et visiteurs du site accidenté, devenu un lieu de renommée mondiale après la catastrophe du 11 mars 2011 provoquée par un énorme tsunami.

Auparavant, certains gardaient les reçus de la boutique en guise de souvenir pour les montrer à leurs famille et amis, selon un porte-parole. Mais l'opération a tourné court, suscitant un tollé sur les réseaux sociaux. «Des objets souvenirs ? Cela met mal à l'aise», a notamment réagi sur Twitter un internaute surnommé «Happy», ex-travailleur de la centrale pendant des années et auteur d'un ouvrage sur les coulisses de la gestion post-accident. «Je ne comprends pas ces types. C'est le comble de la stupidité», jugeait un autre.

Videographic on the Fukushima nuclear disaster as TEPCO is forced to stop selling souvenirs after facing a storm of online criticism saying it was inconsideratehttps://t.co/7Jmo4dDX5H pic.twitter.com/ZJu8eSzSE5

— AFP news agency (@AFP) 9 août 2018