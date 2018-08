Un policier utilise son Taser sur une fillette de 11 ans

Aux Etats-Unis, un policier de Cincinnati (Ohio) a fait usage de son Taser sur une fillette âgée de 11 ans sur la base d'une présomption de vol dans un magasin. Circonstance aggravante, il n'était pas en service.

L'agent, qui travaillait dans la boutique en question, l'accuse d'avoir volé à l'étalage et pris la fuite alors qu'il lui ordonnait de s'arrêter. Il a alors tiré dans le dos de la jeune fille avec son pistolet à impulsion électrique, avant de la conduire en garde à vue. L'enfant a ensuite été emmenée à l'hôpital, puis confié à ses parents.

La fillette doit comparaître dans les prochaines semaines devant le tribunal pour vol. Le policier, lui, a été partiellement suspendu de ses fonctions, avec pour conséquence de ne plus pouvoir aller sur le terrain.

autorisé pour les 7-70 ans

S'il a agi, selon sa hiérarchie, dans le cadre d'une enquête sur une série de vols perpétrés par des jeunes filles dans ce magasin, le fait qu'il n'était pas en service lors de l'interpellation interroge.

Quel que soit le fin mot de l'affaire, les autorités ont d'ores et déjà ouvert une enquête, et annoncé prochainement une remise à plat des conditions d'usage de la force sur les plus jeunes. Le service de police de Cincinnati a notamment «recommandé» à ses agents de ne pas utiliser leur Taser sur des personnes de moins de 7 ans ou de plus de 70 ans. C'est un début.