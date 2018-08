Londres : les personnalités choquées après le saccage d'une librairie par des militants d'extrême droite

Les propriétaires de Bookmarks, la librairie située en plein centre de Londres, sont encore sonnés. Livres et magazines déchirés, matériel endommagé... les douze militants de l'UKIP, le parti d'extrême-droite britannique, n'y sont pas allés de main morte. Si aucun blessé n'est à déplorer, les voix s'élèvent déjà contre l'attaque considérée comme une atteinte à la culture. Michael Bradley, membre de l'association «Stand up to Racism», a déclaré : «Heureusement, personne n'a été blessé, mais cette situation déplorable est la preuve que l'extrême-droite ne fait que monter en puissance, à tel point qu'ils ont le culot d'attaquer une librairie au centre de Londres en plein jour».

Selon les employés de la librairie présents sur place au moment des faits, les militants portaients des casquettes sur lesquelles étaient écrit «Make Britain Great Again», en référence au slogan de la campagne présidentielle de Donald Trump. L'un deux arborait même un masque du président américain.

Sidérées, certaines figures du monde culturel britannique ont fait part de leur profonde colère. Sur son compte Twitter, l'écrivaine à succès J.K Rowling n'a pas mâché ses mots : «Ce n'était pas une protestation, mais bel et bien une attaque, et si ces hommes avaient été mates de peau, ils auraient été qualifiés de terroristes».

This wasn’t a ‘protest’, it was an attack, and if these men had been brown they’d have been dubbed terrorists. https://t.co/5rEw4XmywA

Le réalisateur Ken Loach a quant à lui invité les Britanniques à se rendre à Bookmarks dans les prochains jours pour «acheter au moins un livre».

Dans la sphère politique, les personnalités ne sont pas en reste. À commencer par le député travailliste John McDonnell qui s'affolle sur Twitter de «la montée de l'extrême-droite dans notre société» et appelle à «résister».

With the scale of Tommy Robinson demos, the storming of Bookmarks bookshop, & now Boris Johnson’s Islamophobic comments, we can no longer ignore the rise of far right politics in our society. Maybe it’s time for an AntiNazi League type cultural and political campaign to resist.

— John McDonnell MP (@johnmcdonnellMP) 6 août 2018