Donald Trump aurait une étrange fascination pour Emmanuel Macron

Le président américain Donald Trump aurait, selon les déclarations d’un ancien responsable de la sécurité nationale, un intérêt «étrange» pour Emmanuel Macron, qu’il appellerait fréquemment sans raisons précises.

Des appels, répétés et sans but précis qui laisseraient le président français perplexe quant aux raisons de ces conversations téléphoniques, selon les révélations de cet ancien fonctionnaire, auprès de Politico.

«Ce sont des gens très occupés, vous ne pouvez pas juste les appeler pour demander des nouvelles», s’étonne le fonctionnaire. «La norme est de ne passer ce genre d’appel que dans un but précis, en réaction à un événement, pour manier la carotte ou le bâton. On ne passe pas ce genre d’appel au hasard», assure-t-il.

Selon Politico, Donald Trump aurait également du mal avec le concept de fuseau horaire, et ses assistants devraient ainsi fréquemment lui rappeler les décalages horaires, pour l’empêcher de tenter de joindre ses homologues internationaux à toute heure de la nuit.

La Maison Blanche a réagi à ces déclarations, assurant notamment qu’Emmanuel Macron était à l’origine de la plupart des appels avec Donald Trump.

Sarah Sanders, porte-parole de la Maison Blanche a également assuré que les nombreuses conversations téléphoniques entre Trump et les dirigeants étrangers contribuaient à l’établissement de «relations solides et de bons rapports» avec les partenaires des Etats-Unis. Elle a également ajouté que les dirigeants internationaux appréciaient la disponibilité de Donald Trump, prêt à «prendre leurs appels jour et nuit».