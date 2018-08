Effondrement du viaduc à Gênes : ce que l'on sait

L'Italie est sous le choc, ce mardi, après qu'un viaduc autoroutier s'est effondré à Gênes. Le point sur la catastrophe qui, selon un bilan toujours provisoire, a fait au moins une trentaine de morts.

Que s'est-il passé ?

Il était environ 11h30 du matin lorsque le terrible accident s'est produit sur le viaduc du Polcevera, dit pont Morandi du nom de son ingénieur, construit sur l'autoroute A10, et situé au nord de Gênes.

Alors qu'un violent orage s'abattait sur la ville, l'un des trois pylônes de l'édifice aurait cédé, après avoir été touché par la foudre, entraînant dans le vide une dizaine de véhicules. A cet endroit, le pont est haut d'une cinquantaine de mètres.

Le pont traversant un quartier industriel, aucune habitation n'aurait toutefois été touchée en contrebas. Le viaduc s'est ainsi écroulé sur les voies ferrés qu'il surplombait effleurant au passage les locaux d'une usine produisant de l'énergie, mais dont seul le parking aurait été atteint.

A l'approche du 15 août, l'entreprise était par ailleurs quasiment vide, à l'exception d'une équipe de maintenance, précise l'Agence France-Presse.

Un bilan qui pourrait être très lourd

En début d'après-midi, Edoardo Rixi, le secrétaire d'Etat italien aux Transports, a annoncé qu'au moins vingt-deux personnes sont mortes, ajoutant, prudent, que le bilan «risquait de s'alourdir».

«Nous suivons la situation minute par minute, je remercie les 200 pompiers qui sont à l'œuvre pour sauver des vies», avait pour sa part déclaré Matteo Salvini, dans un message posté sur Twitter.

Stiamo seguendo minuto per minuto la situazione del crollo del ponte di Genova, ringrazio fin da ora i 200 Vigili del Fuoco (e tutti gli altri eroi) che stanno già adesso lavorando per salvare vite. pic.twitter.com/QHkeaZi9zy — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 14 août 2018

Le ministre de l'Intérieur italien a ensuite précisé, lors d'un point presse tenu à Catane, en Sicile, vers 17h, qu'«une trentaine de morts [ont été] confirmés et qu'il y avait «beaucoup de blessés graves», sans toutefois avancer de chiffre précis.

«Les équipes des pompiers sont engagées en nombre, les équipes de recherches et cynophiles sont activées», ont annoncé, de leur côté, les pompiers italiens sur Twitter.

Ils ont toutefois du brièvement évacuer la zone où ils intervenaient, rapporte La Repubblica (en italien), après qu'une fuite de gaz a été détectée.

Plusieurs accidents de ponts recensés en Italie ces dernières années

Le pont qui s'est effondré aujourd'hui avait été construit entre 1963 et 1967 et des travaux de consolidation avaient été entamés en 2016.

L'enquête devra vraisemblablement examiner si ces derniers ont été faits dans les règles de l'art ou si la foudre, peut, à elle seule, expliquer la tragédie.

Cela, d'autant plus que le réseau routier italien est depuis plusieurs années en mauvais état, en raison notamment d'un manque d'investissements.

D'après l'Anas, la société publique gestionnaire des routes italiennes, si 2,5 milliards d'euros par an seraient nécessaires à l'entretien et à la modernisation du réseau, seul un milliard d'euros par an rn moyenne serait effectivement débloqué par l'Etat.

Cela pourrait expliquer pourquoi, ces dernières années, plusieurs ponts se sont effondrés dans le pays transalpin.

A titre d'exemple, il y a deux ans, c'est le passage d'un poids lourd sur un pont au-dessus d'une voie rapide qui avait provoqué son effondrement. Et en mars 2017, la chute d'un autre pont sur cette même A14 avait coûté la vie à deux automobilistes.