Londres : des piétons fauchés par une voiture, la police antiterroriste saisie

«A 07H37 aujourd'hui (06H37 GMT) une voiture est entrée en collision avec les barrières devant le Parlement. Le conducteur a été arrêté par les policiers présents sur place. Plusieurs piétons ont été blessés», a déclaré la police britannique sur Twitter. Les forces de l'ordre ont ajouté qu'aucun des blessés n'était en danger de mort.

At 0737hrs today, a car was in collision with barriers outside the Houses of Parliament. The male driver of the car was detained by officers at the scene. A number of pedestrians have been injured. Officers remain at the scene. We will issue further info when we have it.

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 14 août 2018