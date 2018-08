Londres : un acte terroriste selon Scotland Yard

«A 07H37 aujourd'hui (06H37 GMT) une voiture est entrée en collision avec les barrières devant le Parlement. Le conducteur a été arrêté par les policiers présents sur place. Plusieurs piétons ont été blessés», a déclaré la police britannique sur Twitter. Scotland Yard a précisé que la voiture, une Fort Fiesta grise, avait également percuté des cyclistes. Aucun des blessés n'est toutefois en danger de mort

Le conducteur, agé d'une vingtaine d'année et arrêté par la police britannique, est détenu pour «soupçon d'actes terroristes», a déclaré Scotland Yard.

At 0737hrs today, a car was in collision with barriers outside the Houses of Parliament. The male driver of the car was detained by officers at the scene. A number of pedestrians have been injured. Officers remain at the scene. We will issue further info when we have it.

