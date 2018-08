Piétons fauchés devant le parlement britannique : ce que l'on sait

Un homme à bord d'un véhicule a foncé sur les barrières de sécurité du Parlement britannique, à Londres, ce mardi 14 août, faisant plusieurs blessés. Alors que les investigations se poursuivent, voici ce que l'on sait pour le moment.

Le conducteur a été arrêté

La police britannique a indiqué sur Twitter que les faits se sont produits à 7h37, heure locale (8h37, heure de Paris).

Selon les autorités, «plusieurs personnes» ont été blessées et le conducteur a été interpellé. La police a précisé quelques instants plus tard qu'aucun des blessés ne se trouve en danger de mort.

At 0737hrs today, a car was in collision with barriers outside the Houses of Parliament. The male driver of the car was detained by officers at the scene. A number of pedestrians have been injured. Officers remain at the scene. We will issue further info when we have it. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 14 août 2018

Le London Ambulance Service, le service d'ambulances de Londres, a de son côté précisé que le véhicule a fait deux blessés légers, qui ont été transportés à l'hôpital. Leur pronostic vital ne serait pas engagé.

Our statement in response to the incident in #Westminster. We have treated two people at the scene for injuries that are not believed to be serious and have taken them to hospital. pic.twitter.com/ySXAgmYqfF — London Ambulance (@Ldn_Ambulance) 14 août 2018

La police anti-terroriste chargée de l'enquête

Si les motivations exactes de l'homme restaient à éclaircir, les déclarations des témoins sur place orientaient vers un acte delibéré.

«Je me suis retournée et j'ai vu une voiture grise rouler très vite le long de la barrière, peut-être même sur le trottoir», a ainsi assuré une passante citée par la BBC.

London #Westminster incident update:





- Man arrested after car crashes into barriers outside Parliament



- Number of pedestrians injured, none life-threatening



- Westminster in lockdownhttps://t.co/CprbiGZgrg pic.twitter.com/cI77btb8T6 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 14 août 2018

«Ca avait l'air intentionnel, la voiture allait vite et en direction des grilles», a-t-elle ajouté.

Un autre témoin a expliqué avoir vu la voiture «foncer sur un groupe de cyclistes, puis sur la grille du palais de Westiminster», selon le journaliste de la BBC sur place.

La police anti-terroriste a été chargée de l'enquête, bien que toutes les pistes restaient à l'étude.

Le quartier bouclé

Des images diffusées en masse sur les réseaux sociaux montrent des policiers lourdement armés entourant le véhicule gris alors que son conducteur en était extrait et emmené, menotté.

D'autres images montraient la police retenant un individu, habillé d'un jean et d'une veste noire.

Alors que de nombreux véhicules de police et de secours ont été déployés sur place, la station de métro Westminster restaient fermées ainsi que les rues autour du parlement.

There has been an incident in Westminster - stay safe London. @BBCBreaking @SkyUK pic.twitter.com/UG16XvJJD1 — Ewelina U. Ochab (@EwelinaUO) 14 août 2018

Le Royaume-Uni a été frappé en 2017 par une vague d'attentats, dont quatre revendiqués par Daesh, qui ont fait au total 36 morts et 200 blessés.

L'un d'eux, perpétré le 22 mars, avait justement été commis avec une voiture bélier sur le Westminster Bridge, qui mène au Parlement.

Depuis, des barrières de sécurité en béton et en acier on été installées tout autour des grilles du bâtiment ainsi que sur les trottoirs menant au pont.