Qatar : un ouvrier meurt sur un chantier de la Coupe du monde 2022

Un ouvrier népalais de 23 ans est mort mardi sur un des sites de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar, sans que l’on ne connaisse les circonstances de son décès.

Le jeune homme a perdu la vie «alors qu'il travaillait sur le chantier du stade Al-Wakrah» (à 15 kilomètres au sud de Doha), a précisé dans un communiqué le comité qui supervise l'organisation de la Coupe du monde 2022, le Supreme Committee for Delivery and Legacy.

«Sa famille a été informée et les autorités qataries et népalaises concernées ont été notifiées», selon le communiqué, qui ajoute qu’«une enquête a été ouverte et d'autres détails sur cet incident seront dévoilés en temps utile». Aucun autre détail n'a en revanche été fourni par le comité.

Al-Wakrah est l'un des huit sites prévus pour la compétition. En 2016, un autre ouvrier népalais avait également trouvé la mort sur ce chantier, lors d’un accident de travail.

En 2017, un ouvrier britannique, Zac Cox, avait également perdu la vie sur le chantier du stade Khalifa après avoir fait une chute de 39 mètres lorsque le treuil qu'il utilisait pour mettre en place une passerelle s'était rompu. Une médecin-légiste britannique avait ensuite critiqué les conditions de travail sur ce chantier, estimant qu’elles étaient «vraiment dangereuses».

Depuis qu'il a décroché l'organisation de la Coupe du monde de football 2022, le Qatar a été sous le feu des critiques pour les conditions des travailleurs employés sur les chantiers de la Coupe du monde, et des migrants en général.