Banksy dit n'avoir « rien à voir » avec l'exposition Banksy à Moscou

Présentée dans la capitale russe comme « l'événement artistique de l'année », l'exposition « Banksy, génie ou vandale ? A toi de décider ! », qui doit durer jusqu'à début septembre, présente une centaine d'objets. On y trouve notamment des compositions célèbres de la star du « street art », qui cache toujours sa véritable identité, et des photos en provenance des différentes galeries d'art et de collections privées. Une exposition temporaire au franc succès dont l'artiste semblait ignorer l'existence.

