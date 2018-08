Etats-Unis : du glyphosate dans des céréales pour enfants

L'Environmental Working Group (EWG) ou Groupe de travail sur l’environnement, a en effet établi que l’herbicide controversé, principal composant du désherbant Roundup de Monsanto, était présent dans chacun des quarante-cinq produits dérivés de l’avoine qu’il a eu à analyser.

Plus préoccupant, près de trois produits sur quatre ont même enregistré des taux de glyphosate largement supérieurs aux seuils de sécurité habituellement recommandés par l'EWG pour les enfants.

Parmi eux, figurent plusieurs produits fabriqués par les grands noms du secteur que sont, entre autres, Quaker, Kellogg's ou General Mills, qui fabrique les célèbres Cheerios.

Three-fourths of oat cereals and granola bars tested had #glyphosate levels that could increase kids’ risk of cancer. #childrenshealth https://t.co/LonFqcTGnn

— EWG (@ewg) 15 août 2018