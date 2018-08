Noyades d'enfants : l'utilisation des smartphones par les parents en cause

Les sauveteurs allemands ont publié un avertissement mettant en garde sur le fait que l'utilisation compulsive du smartphone par les parents pourrait avoir contribué à la hausse du nombre de noyades d'enfants constatée cette année.

Plus de 300 personnes se sont noyées en 2018 en Allemagne, et les noyades d'enfants ont fait la une des journaux allemands cet été. Plus d'une vingtaine d'enfants âgés de moins de quinze ans se sont noyés en 2018.

« Trop peu des parents et grands-parents suivent ce conseil : lorsque vos enfants et petits-enfants sont dans l'eau, laissez de côté votre smartphone », peut-on lire dans le message publié par L'Association allemande des sauveteurs (DLRG), qui regroupe quelque 40.000 sauveteurs.

Des parents négligents

« Nous constatons quotidiennement que les gens considèrent les piscines comme des jardins d'enfants et ne font tout simplement pas attention, a déclaré au Guardian Peter Harzeim, de la fédération allemande des surveillants de piscine. Par le passé, les parents et grands-parents passaient plus de temps avec leurs enfants dans la piscine. Mais un nombre croissant de parents sont obsédés par leur téléphone et ne regardent pas à droite et à gauche, ne faisant pas du tout attention à leurs enfants. C'est triste que les parents se comportent de manière si négligente désormais. »

Les sauveteurs estiment que l'absence de leçons de natation à l'école est également à blâmer pour cette augmentation du nombre de noyades.

En France, 1758 noyades ont été recensées depuis le début du mois de juin, soit deux fois plus que sur la même période en 2015.