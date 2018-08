Trump révoque l'habilitation secret défense de l'ancien chef de la CIA sous Obama

L'habilitation donne accès, aux hauts responsables qui en bénéficient, à des informations sensibles et confidentielles, même après avoir cessé leurs fonctions.

Le président républicain justifie sa décision par «les risques que font courir la conduite et le comportement erratiques» de John Brennan, selon le communiqué lu par Sarah Sanders. «Historiquement, les anciens chefs du renseignement et des agences de sécurité étaient autorisés à conserver un accès aux informations classées secret défense», a-t-elle rappelé, en soulignant que cette tradition est désormais remise en cause.

«M. Brennan a des antécédents qui jettent un doute sur son objectivité et sa crédibilité», a assuré la porte-parole de la Maison Blanche.

“John Brennan is a stain on the Country, we deserve better than this.” Former Secret Service Agent and author of new book, “Spygate, the Attempted Sabotage of Donald J. Trump,” Dan Bongino. Thank you Dan, and good luck with the book!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 août 2018