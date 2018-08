Une fillette de 3 ans meurt de chaud après avoir été oubliée 8h dans un car

En raison de la chaleur, une petite fille âgée de 3 ans est décédée après avoir été oubliée pendant huit heures dans un bus de transport scolaire en Thaïlande.

La police a précisé que «la fillette est décédée en raison d'un manque d'oxygène et de la chaleur» qui régnait dans l'habitacle du car.

Un commandant de la police du district de Sai Buri, dans le sud du pays, a rapporté que le chauffeur, âgé de 23 ans, a été arrêté et a reconnu qu’il n’avait pas vérifié si tous les enfants avaient quitté le bus ce matin-là.

Le drame n’est pas un cas isolé. Treize enfants au total ont été oubliés dans des véhicules en Thaïlande entre 2012 et 2016, d'après les autorités, et six d'entre eux en sont morts.

En juin, une fillette de cinq ans est décédée dans la province de Khon Kaen (nord de la Thaïlande), après avoir été elle aussi laissée pendant plusieurs heures à l'intérieur d'un bus de ramassage scolaire.