Allemagne : Un restaurant interdit l’accès de son établissement aux enfants

Énervé par l’indiscipline de certains enfants, Rudolf Markl, le patron d’un restaurant allemand installé sur l’île de Rügen, a pris la décision de les bannir de son établissement. Par cette mesure, le restaurateur vise surtout les parents.

Il souhaite offrir à ses clients un «oasis de paix», a-t-il expliqué dans des propos rapportés par DW. Pour le patron du Oma’s Küche (La cuisine de grand-mère), cela passe par interdire les enfants de moins de 14 ans.

Selon Rudolf Markl, cette décision est surtout le fruit d’une longue réflexion. «On est arrivé à un point où on s’est dit qu’on ne pouvait plus continuer comme cela». Comment les enfants ont poussé à bout ce restaurateur chevronné ? Il était fatigué de voir les enfants «embêter les autres clients», «jeter des verres de vin» pendant que les parents des troublions «continuaient de manger» sans vraiment sermonner leurs bambins.

L'occasion d'attirer une nouvelle clientèle

Cette décision a fait couler beaucoup d’encre dans les médias outre-Rhin. Mais le patron l’affirme, cette démarche est appréciée par beaucoup de ses confrères qui y voit une opportunité d’attirer une nouvelle clientèle.

Critiquée, l’action de Rudol Markl est pourtant légale. «Les entreprises sont libres de décider si les enfants sont autorisés ou non», assure Lars Schwarz, chef d’Hôtel et Restaurant dans le Land allemand de Mecklenburg-Poméranie-Occidentale, dont Rügen fait partie. Il a également ajouté ne pas être très heureux de cette décision radicale. «Dans ce Land, on a pour but d’être amical avec les enfants».

Rudolf Markl n’en est pas à son premier buzz. En 2007, son restaurant était devenu le premier de Rügen à bannir les fumeurs, bien avant que la plupart des Land allemands ne les interdisent. Serait-il une nouvelle fois un précurseur ?