Ankara et Washington échangent de nouvelles menaces, la livre ploie

Au moment où le gouvernement turc s'efforçait de rassurer les marchés à propos de la solidité de son économie, le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin a prévenu jeudi que Washington prendrait des sanctions supplémentaires si Ankara ne libère pas le pasteur Andrew Brunson.

«Nous avons répliqué (aux sanctions américaines) en accord avec les règles de l'OMC et nous continuerons de le faire», a réagi vendredi la ministre turque du Commerce, Ruhsar Pekcan, citée par l'agence étatique Anadolu.

Alors que la crise diplomatique entre les deux alliés de l'Otan ne montre aucun signe d'apaisement, la livre turque, qui a pourtant repris des couleurs cette semaine après une spectaculaire débâcle, piquait à nouveau du nez vendredi.

Vers 09H30 GMT, la livre turque perdait ainsi près de 5% sur la séance face au dollar, effaçant ses gains de la veille et tombant à 6,1246 pour un billet vert.

Le pasteur Brunson, au coeur de la tempête diplomatique entre les deux pays, a été placé le mois dernier en résidence surveillée après plus d'un an et demi d'incarcération. Ankara l'accuse d'espionnage et d'activités «terroristes», ce qu'il dément.

«La Turquie a profité des Etats-Unis pendant beaucoup d'années», a lancé sur Twitter le président américain Donald Trump jeudi soir. «Ils retiennent notre merveilleux Pasteur Chrétien, à qui je dois maintenant demander de représenter notre Pays en tant qu'otage patriote».

«Nous ne paierons rien pour la libération d'un homme innocent», a-t-il ajouté.

Turkey has taken advantage of the United States for many years. They are now holding our wonderful Christian Pastor, who I must now ask to represent our Country as a great patriot hostage. We will pay nothing for the release of an innocent man, but we are cutting back on Turkey!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 août 2018