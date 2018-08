Ils retrouvent la bague perdue il y a 12 ans dans le jardin, sur une carotte

Une bague en or, perdue dans un potager il y a 12 ans en Angleterre, a été retrouvée sur une carotte déterrée pour le dîner.

Lin Keitch, 69 ans, de Monkton Heathfield près de Taunton, dans le Somerset, l’a remarqué en lavant ses légumes du jardin.

Le couple pense que la carotte a traversé la bague. Mme Keitch estime qu'il y avait une «chance sur un million» de la découvrir, rapporte la BBC.

It's another carrot & ring story https://t.co/a4n7k0ndg2 — BBC News (UK) (@BBCNews) 17 août 2018

«Dave a déterré les carottes et les a laissées derrière la porte arrière», a-t-elle dit. «J'ai coupé les légumes et les ai frottés, et j'ai pensé : ‘Qu'est-ce que c'est ? Bonté divine, c'est ma bague’.»

Lin a déclaré que même si la bague, avec une pierre d'améthyste au centre, était recouverte de terre, elle l'avait reconnue immédiatement.

«Je pensais que je ne la reverrais plus jamais»

«Dave me l’avait achetée pour mon 40ème anniversaire, mais quand elle est devenue trop petite pour moi, je l’ai donnée à notre fille», a expliqué Lin. «Elle l'a perdue dans le jardin - il y a au moins 12 ans. Je pensais que je ne la reverrais plus jamais. Je n’en reviens pas que la carotte ait poussé à travers elle».

Le mari a déclaré qu’il avait régulièrement cherché la bague au fil des ans, «chaque fois qu[’il] faisai[t] le jardinage».

«Quand Lin a mis la carotte dans le bol pour la préparer pour le dîner, elle l'a remarquée au bout. Elle était au septième ciel», a raconté Dave. «Elle ne sait pas si elle doit la rendre à sa fille au cas où elle la perdrait à nouveau ou la garder elle-même», a-t-il ajouté.