Mort d'Aretha Franklin : les hommages se multiplient

Le monde de la musique est en deuil. Aretha Franklin, la «Reine de la Soul», s'est éteinte ce jeudi 16 août à Détroit (Etats-Unis) à l'âge de 76 ans. Une disparition qui, aussitôt, a suscité une pluie d'hommages unanimes.

Et, sur Twitter, ce sont par les hashtags (les mots-dièse, ndlr) #ArethaFranklin et #RipArethaFranlklin que les internautes du monde entier ont tenu à exprimer leur tristesse.

A cet égard, rien qu'en France, une dizaine de minutes à peine après l'annonce officielle de la mort de la star par son label et les différentes agences de presse, plus de 100.000 tweets ont été émis.

La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a notamment indiqué qu'«Aretha Franklin était une très grande artiste qui imposait tout naturellement le respect».

Aretha Franklin nous quitte après avoir magnifiquement incarné pendant plus de 60 ans l’âme du gospel, de la soul, du rhythm and blues. Hommage à cette très grande artiste qui imposait tout naturellement le respect, celui qu’elle a si bien chanté et que nous lui devons à jamais. — Francoise Nyssen (@FrancoiseNyssen) 16 août 2018

Mais, sans surprise, c'est depuis les Etats-Unis, et plus largement du monde anglo-saxon, que les premières réactions, et notamment celles de célébrités, sont parvenues.

Parmi elles, celle d'une autre légende de la Soul, Diana Ross, 74 ans, qui, dès la veille, avait publiquement émis un message sur Twitter pour accompagner les derniers instants de la star.

«Une flamme lumineuse est sur le point de s'éteindre (...) Prions et laissons-là partir, dans une profonde respiration», avait-elle ainsi écrit.

There is a bright FLAME about to go out , ONLY GOD KNOW WHEN Say a prayer and let her go -deep Breath — Ms. Ross (@DianaRoss) 15 août 2018

Un message suivi d'un autre, ce jeudi 16 août, dans lequel elle déclare «être assise afin de prier pour le merveilleux esprit d'or d'Aretha Franklin».

I’m sitting in prayer for the wonderful golden spirit Aretha Franklin. — Ms. Ross (@DianaRoss) 16 août 2018

La chanteuse Patti LaBelle, mondialement connue pour son titre lady Marmalade, sorti en 1974, s'est également exprimé sur Twitter.

«Mes pensées, mon cœur et mes prières accompagnent Aretha Franklin, la plus grande chanteuse de tous les temps et tous ses proches en ce moment».

My thoughts, my heart and my prayers are with Aretha Franklin, the greatest singer of all time, and all of her loved ones right now. — Patti LaBelle (@MsPattiPatti) 14 août 2018

Le chanteur John Legend a quant à lui salué, «une reine et la plus grande vocaliste qui lui ait été donné de connaître.

Salute to the Queen. The greatest vocalist I've ever known. #Aretha — John Legend (@johnlegend) 16 août 2018

Pour le britannique Elton John, la perte d'Aretha Franklin est avant tout «un coup dur pour tous ceux qui aiment la vraie musique : la musique du cœur, de l'âme et de l'Église».

«La voix d'Aretha Franklin était unique et son jeu de piano sous-estimé, elle était l'un de mes pianistes préférés», conclut-il.

The loss of @ArethaFranklin is a blow for everybody who loves real music: Music from the heart, the soul and the Church. Her voice was unique, her piano playing underrated – she was one of my favourite pianists. pic.twitter.com/ug5oZYywAz — Elton John (@eltonofficial) 16 août 2018

Son compatriote, Paul McCartney, invite pour sa part chacun d'entre nous «à prendre un moment pour rendre hommage à la belle vie de Aretha Franklin, la reine de nos âmes, qui nous a tous inspirés pendant de nombreuses années».

L'ex-Beattle ajoutant que «le souvenir de sa grandeur de musicienne et d’être humain vivra avec nous pour toujours».

Let’s all take a moment to give thanks for the beautiful life of Aretha Franklin, the Queen of our souls, who inspired us all for many many years. She will be missed but the memory of her greatness as a musician and a fine human being will live with us forever. Love Paul pic.twitter.com/jW4Gpwfdts — Paul McCartney (@PaulMcCartney) 16 août 2018

Très engagée politiquement, notamment contre la politique de Donald Trump, Barbra Streisand a, de son côté partagé une photo d'elle en compagnie d'Aretha Franklin, déclarant qu'il était désormais «difficile de concevoir un monde sans elle».

«Non seulement elle était une chanteuse exceptionnellement brillante, mais son attachement aux droits civiques a eu un impact indélébile sur le monde», a-t-elle rappelé.

This photo was taken in 2012 when Aretha & I performed at a tribute celebration for our friend Marvin Hamlisch. It’s difficult to conceive of a world without her. Not only was she a uniquely brilliant singer,but her commitment to civil rights made an indelible impact on the world pic.twitter.com/Px9zVB90MM — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) 16 août 2018

Le pasteur Jesse Jackson, célèbre militant pour les droits civiques des Afro-Américains, qui était d'ailleurs au chevet de la «Reine de la Soul», dans ses derniers instants, a estimé que «qu'une grande part de la musique a quitté la terre aujourd'hui». Mais que Les cieux , eux, «se réjouissent».

A lot of music left the earth today. The Heavens rejoice. Rest in heavenly peace. #ArethaFranklin #ISayALittlePrayer pic.twitter.com/o5Etf8hi3o — Rev Jesse Jackson Sr (@RevJJackson) 16 août 2018

Mondialement connue pour avoir créé les séries télévisées Grey's Anatomy, Private Practice, Scandal ou encore Station 19, la réalisatrice et productrice américaine Shonda Rhimes, a pour sa part posté un message des plus sobres, tenant en un seul mot, soit le prénom même de la chanteuse disparue, «Aretha», comme si toute autre parole était inutile en pareilles circonstances.

Aretha. — shonda rhimes (@shondarhimes) 16 août 2018

L'acteur et chanteur australien Hugh Jackman a lui, confessé que l'un des moments les plus forts de sa carrière a été de chanter avec Aretha Franklin aux Tony Awards, l'équivalent des Oscars aux Etats-Unis mais pour le théâtre.

«C'était une expérience hors du corps pour moi. Une des plus grandes chanteuses de tous les temps. Vous manquerez à tous».

One of the highlights of my career was singing with #ArethaFranklin at The Tony Awards. It was an out of body experience for me. One of greatest singers of all time. You will be missed by all. https://t.co/L8dIIhyR9Y — Hugh Jackman (@RealHughJackman) 16 août 2018

Mais, bien sûr, les hommages à la diva ne se sont pas cantonnés au monde de la musique ou du cinéma.

Tim Cook, le patron de Apple, a ainsi indiqué «pleurer le décès d'Aretha Franklin, la reine de l'âme».

«Sa voix ne cessera de nous soulever, à travers la musique qu'elle a donné au monde. Nos pensées accompagnent sa famille, ses proches et les fans partout. Prends sa main, Seigneur précieux, et conduis-la chez elle», a-t-il ajouté ému.

We mourn the passing of Aretha Franklin, the Queen of Soul. Her voice will keep lifting us, through the music she gave the world. Our thoughts are with her family, her loved ones and fans everywhere. Take her hand, precious Lord, and lead her home. pic.twitter.com/I84HTEVZU1 — Tim Cook (@tim_cook) 16 août 2018

L'ancienne candidate démocrate à la présidence américaine, Hillary Clinton, a, elle, dit «être en deuil de la perte d'Aretha Franklin qui a partagé son esprit et son talent avec le monde entier.

«Elle mérite non seulement notre RESPECT mais aussi notre gratitude durable pour avoir ouvert nos yeux, nos oreilles et nos cœurs. Repose en paix éternelle, mon amie».

Mourning the loss today of @ArethaFranklin who shared her spirit and talent with the world. She deserves not only our RESPECT but also our lasting gratitude for opening our eyes, ears and hearts. Rest in eternal peace, my friend. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 16 août 2018

Une demi-heure plus tard, le président américain Donald Trump, moins prolixe, a quant à lui déclaré que la Reine de la Soul était «une grande femme ayant reçu un merveilleux don de Dieu, sa voix, et qu'on regrettera Aretha Franklin».

The Queen of Soul, Aretha Franklin, is dead. She was a great woman, with a wonderful gift from God, her voice. She will be missed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 août 2018

Très attendue, la réaction de l'ancien président des Etats-Unis, Barack Obama, a, elle, consisté en une déclaration, faite de façon conjointe avec son épouse Michelle, dans laquelle, il salue la «divine» Aretha Franklin et son rôle pour «façonner l'Amérique».

Aretha helped define the American experience. In her voice, we could feel our history, all of it and in every shade—our power and our pain, our darkness and our light, our quest for redemption and our hard-won respect. May the Queen of Soul rest in eternal peace. pic.twitter.com/bfASqKlLc5 — Barack Obama (@BarackObama) 16 août 2018

Barack and Michelle Obama's statement on the passing of #ArethaFranklin #QueenOfSoul pic.twitter.com/c8GwHeeqOr — Lisa 🎶Lolita'🎶 Hughes (@LisaLHughes) 16 août 2018

La NASA a, elle aussi tenu à rendre hommage à la légendaire chanteuse, rappelant qu’un astéroïde portait son nom.

We’re saddened by the loss of Aretha Franklin. Asteroid 249516 Aretha, found by our NEOWISE mission and named after the singer to commemorate the #QueenOfSoul, will keep orbiting beyond Mars. See more details: https://t.co/NlW4vkmKDq pic.twitter.com/yZ0E5ofSQT — NASA (@NASA) 16 août 2018

«Nous sommes attristés par la perte d’Aretha Franklin. L’astéroïde 249516 Aretha, découvert par notre mission NEOWISE et qui porte le nom de la chanteuse pour célébrer la #QueenOfSoul, continuera à orbiter autour de Mars», a écrit l’agence spatiale américaine sur son compte Twitter.