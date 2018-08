Un monument satanique dévoilé devant le Capitole de l’Arkansas

Les membres du Temple satanique ont apporté le jour même une statue de Baphomet d'une hauteur de deux mètres, une créature ailée associée à l'occulte, pour protester face à la mise en place officielle d'un monument dédié aux Dix Commandements, relate la presse américaine.

«Nous avons choisi Baphomet en raison de sa relation contemporaine avec la figure de Satan et trouvons que son symbolisme est approprié s'il est affiché à côté d'un monument représentant une autre foi», a déclaré le Temple satanique dans un communiqué.

Après que l’American Civil Liberties Union (ACLU) ait poursuivi l’Etat, la Cour suprême a estimé que le monument au Dix Commandements était constitutionnel car il avait été érigé pour des raisons historiques plus que religieuses.

NEW: Satanists plan to bring a 8½ foot tall bronze statue of Baphomet to the Arkansas State Capitol for the “Satanic Temple’s Rally for the First Amendment” from 1-3 pm. @KATVNews is told that it’s to support the First Amendment and religious plurality #arnews #arpx pic.twitter.com/XC2XVmwNNq

