La Grèce sort du «cauchemar» des plans d'aide mais les doutes persistent

Donald Tusk, président du conseil européen, a félicité dans un tweet «les Grecs pour leurs efforts et les Européens pour leur solidarité».

You did it! Congratulations to Greece and its people on ending the programme of financial assistance. With huge efforts and European solidarity you seized the day.

«Avec la fin du programme de soutien, les Grecs commencent un nouveau chapitre de leur riche histoire», a également tweeté Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne.

I have always fought for #Greece to remain at the heart of #Europe. With the conclusion of the stability support programme the Greek people begin a new chapter in their storied history. They will always find in me an ally, a partner and a friend. https://t.co/eGNcX8sLm6

— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 20 août 2018