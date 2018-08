Nouvelle-Zélande : une ministre écologiste utilise son vélo pour aller accoucher

Julie Anne Genter, ministre néo-zélandaise des Femmes, issue du Parti vert, a décidé d'appliquer ses principes à son mode de vie. Ce dimanche, elle s'est rendue à l'hôpital à vélo pour y accoucher.

«Beau dimanche matin pour une balade à vélo, en direction de l'hôpital», a relaté la ministre sur Instagram, pour accompagner une photo sur laquelle elle pose à côté de son vélo.

Grande utilisatrice des deux-roues, celle qui est aussi ministre associée des Transports a parcouru un kilomère pour rallier son domicile et l'hôpital d'Auckland, qui est la plus grande ville du pays. «Mon partenaire et moi avons pédalé parce qu'il n'y avait pas assez de place dans la voiture», précise-t-elle, avec humour, dans son message.

Enceinte de quarante-deux semaines, Julie Anne Genter se serait rendue à l'hôpital pour un déclenchement d'accouchement. Une porte-parole du Parti vert a indiqué, ce lundi après-midi, qu'elle n'avait toujours pas accouché, rapporte l'AFP de son côté.

Le carnet rose du gouvernement néo-zélandais s'était déjà enrichi le 21 juin dernier, avec la naissance de la petite Neve. Sa maman, la Première ministre Jacinda Ardern, a repris le travail début août.