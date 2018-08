Il tombe dans une œuvre d’Anish Kapoor et finit à l’hôpital

Dans un musée de la ville de Porto (Portugal), un homme a chuté dans une œuvre de l’artiste Anish Kapoor. Il a été conduit à l’hôpital.

Depuis le 6 juillet dernier, le musée Serralves propose une rétrospective consacrée à l’artiste britannique Anish Kapoor. Parmi les œuvres exposées, figure «Descent into Limbo», un trou noir d’une profondeur de 2,5 mètres, représentative du travail de l’artiste d’origine indienne.

«Descent into Limbo» renvoie aux visiteurs une impression de vide total, la cavité étant recouverte d’une peinture noire très intense qui absorbe la lumière. L’installation vise, selon Anish Kapoor, à s’interroger sur ses limites, celles de l’œuvre étant celles «de votre imagination».

C’est peut-être ce qui a poussé ce touriste italien, âgé de soixante ans à s’approcher de trop près de la cavité, en faisant fi de la prudence la plus élémentaire. C’est ainsi que l’homme aurait chuté dans «Descent into Limbo». Une chute de plus de deux mètres, qui lui a valu d’être immédiatement conduit à l’hôpital.

En attendant de comprendre comment cet incident a pu survenir, le personnel du musée a décidé de fermer l’accès de cette œuvre au public. Sa réouverture, prévue dans les prochains jours, devrait voir l’apparition d’une pancarte mettant en garde les visiteurs.

Le touriste, pour sa part, serait «en bonne santé, et prêt à rentrer chez lui», selon un porte-parole du musée.