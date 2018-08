Inde : une jeune femme forcée de parader nue après avoir été accusée de meurtre

Une jeune femme, soupçonnée d’avoir tué un homme, a été battue et forcée de défiler nue dans la rue dans la ville de Bhojpur, dans l’état du Bihar, en Inde.

Tout a commencé lors de la découverte du corps d’un jeune homme, Vimlesh Shah, âgé de 19 ans, près d’une voie ferrée. Ses voisins, persuadés que la responsable du meurtre était cette jeune femme, résidant dans un quartier proche, ont alors décidé de venger sa mort, sans attendre que les forces de l’ordre interviennent.

Ils se sont alors rués chez cette jeune femme. La foule a brûlé sa maison, l’a battue et forcée à défiler nue, dans la rue, pendant que les coups continuaient à pleuvoir sur elle. La police a été alertée par de nombreuses vidéos, diffusées par les habitants de Bhojpur et les responsables de cette expédition punitive.

Alors que la foule devenait de plus en plus violente et incontrôlable, brûlant notamment plusieurs magasins et habitations dans le quartier de la jeune femme, les forces de l’ordre sont enfin intervenues pour sécuriser le secteur et arrêter ce simulacre de justice.

Parmi les tortionnaires de la jeune femme, quinze ont été arrêtés par les policiers. La victime, elle, a été prise en charge par les secours, et est actuellement traitée dans un hôpital proche.

La police a également déclaré à la BBC qu’elle avait ouvert une enquête sur la mort de Vimlesh Shah. Un rapport d’autopsie est attendu pour déterminer les causes du décès.