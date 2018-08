La glace la plus solide et ancienne de l'Arctique se fissure

Ce phénomène, qui n'avait encore jamais été constaté, s'est déja produit deux fois cette année. Il est la conséquence de la vague de chaleur qui s'est abattue sur l'hémisphère nord ces derniers mois, ele-même liée au réchauffement climatique.

Et zone a également subi les conséquences du courant océanique soufflant d'est en ouest, qui a poussé l'étendue de glace de la Sibérie vers les côtes du nord du Groenland.

« Je ne peux pas dire combien de temps cette étendue de glace restera ouverte, mais même si elle se ferme dans quelques jours, le mal sera fait : la vieille glace de mer épaisse aura été repoussée de la côte vers une zone où elle va fondre plus facilement. », a expliqué dans un tweet Thomas Lavergne, de l’Institut météorologique norvégien.

So the open water / low concentration patch North for Greenland is still there (and slowly moving westward). Nice and scary. From https://t.co/jPx1JmNayA https://t.co/hGstLYafcW

