Deux enfants en bas âge retrouvés deux jours après la mort de leur mère

Deux enfants, âgés d’un et trois ans, ont été retrouvés deux jours après un accident de voiture ayant coûté la vie à leur mère.

Le plus vieux des deux enfants a ainsi été retrouvé ce lundi, au bord d’une route de la ville de Camden, dans l’Arkansas, selon le récit de l’agence américaine Associated Press. Les autorités ont alors décidé de diffuser une photo de l’enfant afin de pouvoir l’identifier.

C’est alors qu’ils ont constaté la disparition de la mère, qui n’avait pas été vue depuis plusieurs jours, selon les témoignages recueillis. Les forces de l’ordre ont alors décidé de lancer des recherches d’envergure.

Retournés sur les lieux où ils avaient découvert le premier enfant, ils ont élargi le périmètre jusqu’à découvrir une voiture accidentée dans un ravin, invisible depuis la route. À l’intérieur du véhicule, ils ont découvert le plus jeune des deux enfants, âgé de tout juste un an, déshydraté mais conscient, dans son siège.

À l’extérieur du véhicule, ils ont également découvert le corps de la mère des deux enfants, probablement éjectée lors de l’accident. Selon les autorités, l’accident se serait produit deux jours plus tôt, et le plus âgé aurait réussi, d’une manière ou d’une autre, à sortir de l’épave.

«Un miracle», selon Nathan Greeley, membre du bureau du shérif du comté de Ouachita, surtout au regard des températures très élevées ressenties ces derniers jours dans la région.