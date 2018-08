Donald Trump se moque de son avocat dans un tweet et l'accuse d'avoir «inventé» des histoires

Michael Cohen a « cédé » face à la pression des enquêteurs, a assuré Donald Trump dans un tweet, en accusant le juriste d'avoir « inventé des histoires afin d'obtenir un accord » de négociation de peine.

I feel very badly for Paul Manafort and his wonderful family. “Justice” took a 12 year old tax case, among other things, applied tremendous pressure on him and, unlike Michael Cohen, he refused to “break” - make up stories in order to get a “deal.” Such respect for a brave man!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 août 2018