Hawaï se prépare à l'arrivée du puissant ouragan Lane

«Les îles hawaïennes restent vulnérables tandis que l'ouragan Lane, de catégorie 4, passe au sud de la Grande île» de Hawaï, a indiqué le Centre national des ouragans du Pacifique (CHPC), basé à Honolulu, dans son bulletin de 18H00 GMT.

Donald Trump a également invité les habitants à se préparer à l'arrivée de cette puissante tempête, un temps classée de niveau 5 (le niveau maximal) sur l'échelle Saffir-Simpson, avec des vents soufflant à 260 km/h. Mercredi matin, ils ont été relevés à 250 km/h.

«Tout le monde sur la trajectoire du #HurricaneLane, s'il vous plaît, préparez-vous, suivez les conseils des responsables de l'Etat et locaux», a tweeté le président américain. «Soyez en sécurité».

Everyone in the path of #HurricaneLane please prepare yourselves, heed the advice of State and local officials, and follow @NWSHonolulu for updates. Be safe! https://t.co/kCwtL8UxNI

