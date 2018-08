Un Américain accusé d'avoir tué sa femme enceinte et leurs deux filles

L'histoire a provoqué un vif émoi aux Etats-Unis à cause de la brutalité des crimes. Le 14 août, l'homme de 33 ans avait, dans un premier temps, lancé un appel télévisé aux membres de sa famille soi-disant portés disparus : Shanann Watts, 34 ans, Bella, 4 ans et, Celeste, 3 ans.

Mais le corps de son épouse a finalement été retrouvé enfoui sur le terrain d'un site pétrolier. Les cadavres de ses filles ont, quant à eux, été découverts dans une citerne de carburant situé à proximité.

Christopher Watts, interpellé le 15 août, avait une liaison avec l'une de ses collègues, comme l'ont découvert les policiers. Des faits qu'il a démentis. Il aurait annoncé à sa femme son intention de mettre fin à leur relation. Le 20 août, il a raconté aux enquêteurs avoir vu sur un moniteur vidéo de surveillance parentale sa femme étrangler les fillettes. Il aurait alors étranglé sa femme dans un excès de colère, selon ses dires. Il a confirmé s'être débarrassé des trois corps.

Nearly 24 hours before Chris Watts was arrested in the disappearance of his pregnant wife and young daughters in Colorado, he stood outside his porch and pleaded for their safe return https://t.co/Puz1o2A4Od pic.twitter.com/DvqCYB8l61

— CNN (@CNN) 17 août 2018