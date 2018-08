Elle perd son stage à la Nasa après avoir tenu des propos vulgaires sur Twitter

Tout est en effet parti d'un message posté à la mi-août sur Twitter, dans lequel Naomi, dans un langage fleuri, faisait part de sa joie d'avoir obtenu son stage.

«Que tout le monde ferme sa put... de gu... ! j'ai décroché mon stage à la NASA», s'exclamait ainsi la jeune femme, dans son post qui, s'il a été depuis supprimé, circule encore largement sur les réseaux sociaux sous forme de capture d'écran.

Apparently @NaomiH_official lost her internship over this and some think that's appropriate because professionalism etc.





She's not a professional, she's a not-even-intern excited about joining NASA. If she's not professional, teach her. No need to advance-wreck her career pic.twitter.com/kpXY3lycRs

— rebecca roache (@rebecca_roache) 21 août 2018