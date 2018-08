Jeux Asiatiques : la victoire ou le service militaire pour le Sud-coréen Heung-Min Son

Heung-Min Son, vedette du football sud-coréen et attaquant du club anglais de Tottenham, doit remporter la médaille d’or avec son pays, faute de quoi il devra effectuer l’intégralité de son service militaire, qui en Corée du Sud dure 21 mois.

Un service qui doit obligatoirement être effectué avant ses 28 ans (révolus). Une donnée compliquée, notamment pour des athlètes qui doivent mener leur carrière professionnelle.

C’est la raison pour laquelle ces derniers, s’ils remportent une compétition majeure sous la bannière de leur pays, se voient offrir la possibilité de réduire la durée de ce service obligatoire à quelques semaines seulement.

La compétition de la dernière chance

Dès lors, pour Heung-Min Son, âgé de 26 ans, cette compétition est celle de la dernière chance. De fait, l’ailier, joueur reconnu en Premier League (championnat anglais) ne faisait pas partie de l’équipe de Corée du Sud qui a remporté ce tournoi il y a quatre ans, et il n’a donc pas profité des fruits de cette victoire.

Cette année en revanche, il fait partie de l’effectif des Guerriers Taeguk, chaque équipe ayant droit d’intégrer trois joueurs de plus de 23 ans dans son groupe, et a même disputé ses premières minutes à l’occasion du troisième match de groupe.

À cette occasion, Heung-Min Son a inscrit le seul but de la rencontre, permettant aux siens de s’imposer 1-0 face au Kirghizistan. Une bouffée d’oxygène pour les joueurs sud-coréens qui restaient jusqu’à là sur une victoire (6-0 face au Bahreïn) et une défaite (1-2 contre la Malaisie).

Qualifiés en tant que deuxièmes de leur groupe, les coéquipiers du joueur de Tottenham affrontaient l’Iran, ce jeudi, lors des huitièmes de finale des Jeux Asiatiques, et se sont imposés (2-0).

Congratulations Sonny!





His South Korea side have beaten Iran and reached the quarter-finals of the #AsianGames2018. pic.twitter.com/9q6kx2THDo — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 23 août 2018

Désormais en quarts de finale, Heung-Min Son et les siens ne sont plus qu’à trois matchs d’un immense bonheur, avec une médaille d’or, et un passe-droit qui leur permettra de ne pas perdre deux années de leur carrière professionnelle.

Le joueur dispose toutefois de certains garanties. Alors qu’il était engagé avec son club de Tottenham jusqu’en juin 2020, il a vu son contrat être prolongé de trois ans, en juillet dernier. Il est désormais lié avec le club anglais jusqu’en juin 2023, lui assurant ainsi une certaine stabilité, même en cas de service militaire obligatoire de 21 mois en Corée du Sud.