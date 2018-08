L'Irano-britannique Nazanin Zaghari-Ratcliffe relâchée pour 3 jours en Iran

«Nazanin a été libérée de la prison d'Evine ce matin pour une permission. Elle se trouve avec sa famille», a annoncé son mari, Richard Ratcliffe, dans un communiqué. «Elle a été relâchée pour trois jours jusqu'au dimanche 26 août», une permission que son avocat «espère pouvoir prolonger».

Sa famille n'avait pas été prévenue de la date de cette permission. C'est son frère qui est venu la chercher à sa sortie. Elle a ensuite retrouvé son père, puis le reste de sa famille à Damavand, une ville à l'est de Téhéran.

«J'étais tellement émue de voir ma grand-mère aujourd'hui», a déclaré Nazanin Zaghari-Ratcliffe, citée dans le communiqué. «J'ai tellement pleuré. Je suis bouleversée. La maison de mon père n'est pas la mienne mais c'est tellement mieux que la prison. C'est comme si cela pouvait être le début de la fin».

Cette «belle surprise intervient après un certain nombre de fausses joies, qui ont été particulièrement perturbantes», a déclaré Richard Ratcliffe, qui se trouve au Royaume-Uni. «C'est une étape importante, après 873 jours d'emprisonnement. Elle est sortie, et nous sommes très heureux».

Il a expliqué que cette libération temporaire correspond à une «pratique ordinaire», dont ont déjà bénéficié plusieurs co-détenues de son épouse. Ces dernières «sont toujours en permission plus d'un mois plus tard», a-t-il ajouté, ce qui nourrit les espoirs du couple.

Il a ajouté que l'avocat de Nazanin Zaghari-Ratcliffe allait «formuler samedi une requête pour étendre sa permission de sortie».

Richard Ratcliffe a remercié «toutes les personnes investies» pour sa libération, dont le ministre britannique des Affaires étrangères, Jeremy Hunt, nommé en juillet en remplacement de Boris Johnson. Les deux hommes se sont rencontrés le 2 et le 20 août pour évoquer le dossier, des échanges qualifiés de «positifs» par Richard Ratcliffe.

«Excellente nouvelle que Nazanin soit relâchée sur permission, grâce à la campagne infatigable menée par son mari Richard et ses amis», a réagi le ministre sur Twitter. «Mais son emprisonnement reste une grande injustice. Elle doit être libérée de manière permanente, ce pourquoi nous continuons nos efforts».

— Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 23 août 2018