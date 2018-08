Ouragan Lane : Donald Trump déclare l'état d'urgence à Hawaï

Le fait de proclamer l’état d’urgence permet ainsi à l’Agence fédérale des situations d’urgence (Fema) «d’apporter une aide adéquate pour soutenir les mesures d’urgences nécessaires», a expliqué la Maison Blanche dans un communiqué diffusé ce jeudi.

Le dernier bulletin du Centre national des ouragans du Pacifique (CPHC), publié à 12H00 GMT jeudi rapportait que l’ouragan Lane se trouvait à 370 kilomètres des côtes de Kailua-Kona (ouest de l'île principale) et à 540 kilomètres d'Honolulu, la capitale de l'État.

Donald Trump a par ailleurs appelé, mercredi, les habitants à se préparer à l’arrivée de cet ouragan, actuellement de catégorie 4 (sur 5) sur l’échelle Saffir-Simpson.

«Tout le monde sur la trajectoire du #HurricaneLane, s'il vous plaît, préparez-vous, suivez les conseils des responsables de l'Etat et locaux», a tweeté le président américain. «Soyez en sécurité».

